Lievegemse verenigingen krijgen 266.863 euro extra middelen Joeri Seymortier

03 juni 2020

De Vlaamse regering heeft een pak miljoenen uitgetrokken om de verenigingen te ondersteunen in deze coronacrisis. Het geld wordt aan de gemeenten gegeven, die het dan zelf moeten verdelen onder de verenigingen. “Lievegem ontvangt 266.863 euro om de jeugdverenigingen, sportverenigingen en cultuurverenigingen in onze gemeente te ondersteunen”, zegt schepen Kim Martens (CD&V). “Een meer dan welkom extraatje voor de verenigingen die het momenteel ook niet gemakkelijk hebben. In het Lievegemse herstelplan staan ook al een pak maatregelen om het verenigingsleven te ondersteunen. Dit geld zal goed van pas komen”, zegt schepen Martens nog.