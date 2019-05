Lievegemse studenten kunnen samen blokken in Zomergem, Lovendegem en Waarschoot Joeri Seymortier

22 mei 2019

11u03 0 Lievegem Studenten uit Lievegem kunnen in de drie gemeenten terecht om gezamenlijk te studeren. In de week in Zomergem en Waarschoot, en tijdens het weekend in Lovendegem en Zomergem.

Van 25 mei tot 22 juni komt er een ‘Hard Blok Café’ in Kerkelare en de raadzaal van Lovendegem. In de weekends kan je er terecht van 8 tot 18 uur. ‘Studeren in de Bib’ in Zomergem zal plaatsvinden vanaf nu tot 30 juni, en dat alle dagen van 8 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds.

In Waarschoot komt er ook een ‘Hard Blok Café’. Dat is er tot donderdag 27 juni in de raadzaal van het gemeentehuis Waarschoot, op weekdagen van 9 tot 18 uur.

Info: www.lievegem.be.