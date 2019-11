Lievegemse leerlingen verwelkomen Frank Deboosere Anthony Statius

12 november 2019

13u35 0 Lievegem Weerman en XIU-ambassadeur Frank Deboosere heeft dinsdag een flitsbezoek gebracht aan Campus Lievegem Middenschool SV. In het kader van Fluodag fietste hij door gans Vlaanderen en in Lievegem werd hij verwelkomd door alle leerlingen.

Op dinsdag 12 november organiseerde de vzw XIU voor het tweede jaar op rij de Fluodag waarop onder andere scholen en gemeentes uitgedaagd worden om te laten zien dat ze zichtbaarheid in het verkeer belangrijk vinden. Om de actie kracht bij te zetten bracht weerman Frank Deboosere samen met de vrijwilligers van XIU die dag een flitsbezoek aan zeer actieve XIU-scholen in de vijf Vlaamse provincies en ook Campus Lievegem Middenschool SV lag op zijn route.

“Frank Deboosere werd onthaald met tromgeroffel en doedelzakmuziek", zegt directrice Marijke Versprille. “De leerlingen hadden ook een liedje voor hem geoefend en dit werd uit volle borst meegezongen door iedereen. Daarna heeft Frank Deboosere het weerbericht gepresenteerd vanop de speelplaats. Onze school heeft als cadeau een lichtgevende eend gekregen. Sinds 2008 zet onze school hard in op zichtbaarheid van de leerlingen in het verkeer. De meeste leerlingen dragen een fluovest of fluohoes over de boekentas en ons volgende doel is om nog meer leerlingen met de helm naar school te krijgen.”

Na Lievegem zette Frank Deboosere zijn tocht verder naar Oostmalle, Lommel, Heverlee en Halle.