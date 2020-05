Lievegemnaar krijgt mondmasker vandaag in de bus: “Eerst wassen, maar zeker niet strijken” Joeri Seymortier

20 mei 2020

09u49 2 Lievegem De inwoners van Lievegem die 12 jaar en ouder zijn, krijgen woensdag hun stoffen mondmasker in de brievenbus.

Een heel team van de gemeente heeft de mondmaskers in enveloppen gestoken, en die worden nu bedeeld in de brievenbussen van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem. “Wanneer je het mondmasker uit de brievenbus haalt, moet je het eerst warm wassen, maar zeker niet strijken”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “We gebruiken voor de bedeling de oude enveloppes van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem. Het is ideaal dat die zo ook nog een bestemming kunnen krijgen. Ze zullen wel gewoon door elkaar gebruikt worden. Dus geen paniek als je in Waarschoot een enveloppe met daarop de gemeente Lovendegem in de bus krijgt.”

Lievegem bedeelde ook al duizenden mondmaskers aan de zorgsector. De apothekers werden door de gemeente ook rond de tafel gebracht. “De federale regering zou nog filters en ook een mondmasker leveren. Van zodra we hier meer over weten, starten we ook die bedeling op”, zegt de burgemeester nog.

Wie na Hemelvaart nog geen mondmasker ontvangen heeft, mag mailen naar onthaal@lievegem.be, met je naam en adres.