Lievegemnaar (29) verkozen tot nationaal co-voorzitter Jong Groen Joeri Seymortier

30 september 2019

09u29 0 Lievegem Timon Hogenaar (29) uit Lievegem is verkozen tot nationaal co-voorzitter van Jong Groen, de jongerenafdeling van Groen.

Timon Hogenaar gaat de jongerenafdeling van Groen leiden, samen met Sarah Plaizier (20) uit Londerzeel. “De insteek op nationaal niveau is natuurlijk anders dan in een gemeente”, beseft Timon Hogenaar. “We staan met de klimaatcrisis voor een grote uitdaging. Het is belangrijk dat we dit met ons allen samen aanpakken. Iedereen telt voor mij mee. Nog altijd zien we dat de deelname aan het politieke debat ongelijk verdeeld is. Het is nu echt wel tijd om meer mensen aan het woord te laten. Ik kijk er naar uit om samen met Sarah ons groene en sociale verhaal verder uit te bouwen. Ik blijf Groen Lievegem vanzelfsprekend steunen. Al wordt dat meer van op afstand aangezien ik vanaf nu heel vaak in Brussel zal zijn.”