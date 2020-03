Lievegembon voor elke winkel in Zomergem, Waarschoot en Lovendegem Joeri Seymortier

03 maart 2020

09u40 0 Lievegem Lievegem lanceert een winkelbon voor de plaatselijke middenstand. Met de nieuwe Lievegembon kan je terecht in alle winkels van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem.

De drie dorpen hadden voor de fusie elk hun eigen bon, maar die is nu vervangen door een nieuwe Lievegembon. Daarmee kan je voortaan betalen in zo goed als elke winkel uit de fusiegemeente. Sylvie Van de Walle van Anders Design zorgde voor het ontwerp. “Deze Lievegembon is een duwtje in de rug voor onze plaatselijke middenstand”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Je kan bons kopen van 5, 10 en 25 euro, en zo perfect de waarde van je geschenk bepalen. De handelaars moeten de bonnen gewoon verzamelen, en binnen brengen bij de gemeente. Binnen de drie maanden staat het geld op hun rekening. Handelaars die niet willen deelnemen, kunnen dat aan de gemeente laten weten. De bonnen kunnen vanaf nu gekocht worden in de drie gemeentehuizen, de bibliotheken en aan de vrijetijdsloketten in Lievegem. Ze blijven één jaar geldig”, zegt de burgemeester nog.