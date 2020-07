Lievegem zet ‘luisterbankjes’ waar je spannende verhalen kan beluisteren Joeri Seymortier

30 juli 2020

21u20 0 Lievegem Lievegem stapt in het project van de Luisterbankjes. Vanaf begin augustus kan je via je smartphone spannende verhalen horen, wanneer je in Lievegem op een bankje gaat zitten.

In meer dan zestig steden en gemeenten in Vlaanderen wordt het project Het Bankje uitgerold. “Ook in Lievegem kunnen wandelaars en fietsers vanaf begin augustus de podcast ontdekken”, zegt schepen Jeroen Van Acker (CD&V). “De verhalen zijn eenvoudig te beluisteren. Je neemt plaats op een bankje met een QR-code en scant met je smartphone de code. Vervolgens ben je getuige van een intieme, bizarre of aangrijpende dialoog tussen twee mensen die zich misschien wel heeft afgespeeld op de plek waar je zit.”

Wil je weten waar de luisterbankjes in Lievegem staan? Op www.lievegem.be/vrije-tijd/cultuur ontdek je een handig kaartje met een overzicht van de locaties. Let wel: door de coronamaatregelen moet de nodige afstand van elkaar bewaard worden. Spreek niet af aan de bankjes en ga er niet in groep op zitten.