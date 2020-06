Lievegem wil kleur in straatbeeld: “Fleur je tuin of gevel wat op” Joeri Seymortier

12 juni 2020

09u39 2 Lievegem Lievegem wil deze zomer meer kleur in het straatbeeld, en wil de burger motiveren door een bebloemingswedstrijd te organiseren.

“Ga bij een lokale handelaar extra bloemen en planten halen, en fleur je geven op tuin zo wat op”, zegt schepen Kim Martens (CD&V). “Elke inwoner van Lievegem met een tuin, een groen hoekje, of zelfs met gevelbeplanting kan deelnemen. De gevel of tuin moet wel zichtbaar zijn van op de openbare weg. We werken in vijf categorieën, van geventuintjes over kleine en grote tuinen, tot hoeves en landelijke gebouwen. Per wedstrijdcategorie worden prijzen toegekend.”

Inschrijven voor de wedstrijd kan tot 1 juli. De jury zal tussen 1 juli en 31 augustus de tuinen komen bezoeken.

Info: www.lievegem.be/bebloemingswedstrijd.