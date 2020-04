Lievegem wil iedereen stoffen mondmaskers laten maken Joeri Seymortier

22 april 2020

15u46 1 Lievegem De gemeente Lievegem lanceert een vrijwilligersplatform om alles rond stoffen mondmaskers te helpen stroomlijnen.

In Lievegem kan je inschrijven om mondmaskers te helpen maken en kan je stof doneren. “We centraliseren dit alles in Waarschoot, de deelgemeente met een roemrijk textielverleden”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Op die manier kunnen we het overzicht bewaren en is er één aanspreekpunt. De gemeente verzamelt alle maskers die de vrijwilligers maken in afwachting van federale maatregelen. Solidariteit, dat is waar het om draait, want samen kunnen we dit aan. Als gemeente kochten we tot nu toe al 16.000 maskers aan om lokale zorginstellingen en zorgmedewerkers te voorzien voor beschermingsmiddelen.”

Naaiers gezocht

Elke inwoner kan stof doneren of maskers maken. Ook lint is zeer erg nodig. Lievegem zoekt ook vrijwillige naaiers. Surf naar www.impactdays.co/lievegemhelpt en vul een van de acties in. De maskers die je maakt breng je elke woensdag en donderdag tussen 14 en 16 uur op afspraak naar het gemeentehuis van Waarschoot. “We wachten op dit moment nog op richtlijnen van de federale overheid. We weten nog niet welke plaats mondmaskers zullen innemen in de toekomst”, zegt de burgemeester nog.