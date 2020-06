Lievegem wil horeca alle kansen geven met terrassen: “Sleutelwoord is soepelheid” Joeri Seymortier

04 juni 2020

19u13 0 Lievegem Lievegem wil de horeca in de gemeente alle kansen geven om hun terrassen deze zomer zoveel mogelijk uit te breiden.

Nu de tafels in de horeca allemaal verder uit mekaar moeten staan, willen veel horecazaken grotere terrassen. Lievegem stelt daarom een terrassenplan op. “Het sleutelwoord is soepelheid”, zegt schepen Guy De Neve (Open Vld). “Parkeerplaatsen voor een horecazaak kunnen ingenomen worden, zolang het de openbare veiligheid niet belemmert. Voetpaden en fietspaden moeten wel altijd vrijgehouden worden. Wie een terras inricht, moet zich houden aan de veiligheidsafstanden. Horecazaken die goed overeenkomen met hun buur, kunnen hun terrassen ook in de breedte uitbreiden. Maar dan moet er wel een schriftelijk akkoord zijn van die buur. Op de terrassen staan we geen muziek en geen terrasverwarming toe.”

Het plein van Waarschoot kan eventueel ter beschikking gesteld worden voor een samenwerking van verschillende horecazaken. Guy De Neve, schepen Open Vld

In Waarschoot denkt de gemeente Lievegem nog een stapje verder. “Het plein van Waarschoot kan eventueel ter beschikking gesteld worden voor een samenwerking van verschillende horecazaken. Zij moeten dan een ‘samen-project’ indienen bij het schepencollege. Elke inname van openbaar terrein moet trouwens altijd eerst aangevraagd worden bij de gemeente. Als de veiligheid gegarandeerd wordt, zullen wij in die dossiers zeer meegaand zijn”, zegt schepen Guy De Neve nog.