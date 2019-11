Lievegem wil als eerste in Meetjesland natuurbegraafplaats Joeri Seymortier

13u49 4 Lievegem De nieuwe fusiegemeente Lievegem wil als eerste in het Meetjesland een natuurbegraafplaats in de gemeente.

De natuurbegraafplaats is een van de opmerkelijke projecten in het meerjarenplan dat Lievegem deze week voorgesteld heeft. De natuurbegraafplaats moet er tegen ten laatste 2024 zijn, en daarvoor zet Lievegem 25.000 euro aan de kant. “Een natuurlijke begraafplaats is een begraafplaats op een vast gekozen plek in een natuurlijke omgeving”, zegt schepen Freddy Haegeman (Open Vld). “Dat kan in een stuk van een bos, in een deel van een park, of ergens rond een grote boom. De graven hebben daar natuurlijke ornamenten, bijvoorbeeld gemaakt uit keien en hout. De graven zijn echt sober, want het is net de bedoeling dat de graven opgaan in de natuur en de omgeving. Er zit ook minder structuur in een natuurlijke begraafplaats. De graven liggen meer verspreid, en niet op een rijtje zoals op een klassieke begraafplaats wel het geval is.”

Waar de natuurbegraafplaats in Lievegem zal komen, en hoe die er precies zal uitzien, moet nog beslist worden.