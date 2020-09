Lievegem werkt reglement uit voor winterterrassen horeca Joeri Seymortier

06 september 2020

11u54 0 Lievegem De gemeente Lievegem werkt een reglement uit om de horecazaken de komende maanden toe te laten om winterterrassen buiten te zetten.

Buiten maakt het coronavirus veel minder kans dan binnen, dus wil Lievegem de horeca de kans geven om ook in de wintermaanden met terrassen te werken. “We willen die mogelijkheid bieden, en gaan nu een reglement uitwerken”, zegt schepen Guy De Neve (Open Vld). “We bekijken of ook verwarmingselementen toegelaten kunnen worden. Deze zomer hebben we dat niet toegelaten, omdat we niet wilden dat een terrasbezoek onnodig zou uitlopen. Maar voor deze winter lijkt verwarming wel een optie. We hopen snel het reglement klaar te hebben.”

Woensdag debat

N-VA Lievegem wil het punt woensdag alvast op de gemeenteraad brengen. “Heel wat coronamaatregelen zullen nog een tijd van kracht blijven”, zegt fractieleider Maikel Parmentier. “Om zowel horeca-uitbaters als burgers perspectief te bieden, vragen we aan het schepencollege om de regeling terrasuitbreiding voor de wintermaanden grondig te bekijken. In bepaalde buurgemeenten zoals Evergem werd het licht al op groen gezet. Daar werd beslist om de horecaterrassen die vergund zijn tijdens de zomerperiode ook toe te laten tijdens de winter. Wij vragen dat voor Lievegem ook.”