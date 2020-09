Lievegem werkt aan interactieve kaart: “Per straat kunnen inwoners mobiliteitsvoorstel doen” Joeri Seymortier

14u01 1 Lievegem Lievegem wil de mobiliteit in de fusiegemeente verbeteren, en rekent daarop voor een groot deel op de inbreng van de inwoners.

Achter de schermen wordt gewerkt aan een interactieve kaart, waarop de inwoners van Lievegem zullen kunnen klikken, en voorstellen kunnen lanceren. “Per straat zal de Lievegemnaar dan kunnen aanduiden waar zij het onveilig vinden of waar er volgens hen iets moet veranderen”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “We vragen onze burgers niet alleen om problemen te melden, maar ook om eventueel oplossingen voor te stellen. We bekijken dan wat mogelijk is, en welke voorstellen we in ons mobiliteitsplan effectief gaan uitvoeren.”

Wanneer de interactieve kaart er zal zijn, is nog niet duidelijk. De gemeente gaat inzake mobiliteit ook voor andere manieren van inspraak gaan, voor de mensen die niet mee zijn op de digitale snelweg.