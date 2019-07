Lievegem viert zondag Vlaanderen Feest (en Waarschoot is eerst aan de beurt) Joeri Seymortier

02 juli 2019

10u45 0 Lievegem Lievegem organiseert op zondag 7 juli voor het eerst Vlaanderen Feest als nieuwe fusiegemeente, en doet dat in Waarschoot.

“Bedoeling is om Vlaanderen Feest elk jaar in een ander dorp te vieren”, zegt schepen Jeroen Van Acker (CD&V). “Dat was een idee van wijlen Ann Coopman, dat ik heel graag over neem. Dit jaar strijken we neer in Waarschoot, en vieren we feest op het dorpsplein naast de kerk. Vanaf 15 uur zijn er optredens van de koninklijke harmonie Concordia, die Peter Staelens en Kristel De Mits mee nemen als gastartiesten. Er zullen bekende Nederlandstalige nummers gespeeld worden, die door iedereen meegezongen kunnen worden. Denk maar aan ‘Mia’, ‘Eenzaam zonder jou’ of ‘Eviva Espana’. Wij zorgen voor de teksten, zodat niemand een excuus heeft om niet mee te zingen. De tekstboekjes zullen uitgedeeld worden door bijzondere helpers uit Humival. Er is een foodtruck met lekkere desserts en Femma Waarschoot staat achter de toog.”

Info: www.lievegem.be.