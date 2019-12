Lievegem viert drie keer Nieuwjaar: feest in elk dorp Joeri Seymortier

02 december 2019

13u14 0 Lievegem De nieuwe fusiegemeente Lievegem zorgt in de eerste week van 2020 voor een nieuwjaarsreceptie in elk van de drie oude dorpen.

Haal die agenda boven, want de data voor de nieuwjaarsrecepties voor Lievegem zijn bekend. Het eerste weekend van januari klinkt het gemeentebestuur met de inwoners. Opvallend: ook dit jaar wordt er voor gekozen om de receptie in elk van de drie ‘oude dorpen’ te organiseren. Iets wat inwoners duidelijk hadden aangegeven in de enquête die deze zomer gehouden werd. “We streven er ook zoveel mogelijk naar om de eigenheid van elk dorp te behouden”, klinkt het nog.

Op vrijdag 3 januari 2020 is er van 18 tot 20 uur een nieuwjaarsreceptie op het dorpsplein van Waarschoot. Op zaterdag 4 januari kunnen de inwoners van Zomergem tussen 18 en 20 uur het glas heffen. Op zondag 5 januari wordt de feestdriedaagse afgerond, en wordt van 12 tot 14 uur een nieuwjaarsreceptie georganiseerd in de dorpskern van Lovendegem.