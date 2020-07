Lievegem verplicht voorlopig geen mondmaskers op straat: “We houden ons aan federale regels” Joeri Seymortier

16u38 0 Lievegem Lievegem voert voorlopig geen verplichting in om mondmaskers in de centrumstraten te dragen. De situatie wordt volgende week geëvalueerd.

In Eeklo wordt het dragen van een mondmasker verplicht in het centrum, in de zone van betalend parkeren. Lievegem gaat zo ver niet, ook al omdat er in Zomergem, Waarschoot en Lovendegem niet echt drukke winkelstraten zijn. “Voorlopig houden we ons bij het burgemeestersbesluit van vorige week, waarin mondmaskers verplichten werden op markten, kermissen en openbare gebouwen”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “De maatregelen die daar in stonden, heeft de federale regering nu ook genomen. We gaan overleg plegen met de collega’s in het Meetjesland. Maandag is er terug crisisoverleg, en dinsdag bespreken we de stand van zaken opnieuw in het schepencollege. We houden de vinger aan de pols.”