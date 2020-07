Lievegem verplicht mondmaskers in bebouwde kom, op dorpspleinen en in wachtrijen aan winkels Joeri Seymortier

31 juli 2020

17u36 6 Lievegem Lievegem verscherpt de regels over het dragen van een mondmasker in de gemeente. Voortaan moet het op straat in de bebouwde kom.

Je draagt in Lievegem voortaan een mondmasker op de dorpspleinen, aan de kerken en aan de gemeentelijke infrastructuur. Deze plaatsen worden aangeduid met blauwe borden waarop staat dat je altijd een masker moet dragen. “Je draagt voortaan ook een mondneusmasker wanneer je je te voet verplaatst in de bebouwde kom van Lievegem”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Doe altijd inspanningen om anderhalve meter afstand te garanderen. Geef extra aandacht aan de regels bij in- en uitgangen, ontmoetingen en afscheid nemen. Vooral hier is een mondneusmasker nodig. Een mondmasker wordt ook verplicht tijdens je bezoek aan de recyclageparken, en ook in alle wachtrijen aan horecazaken en winkels. Verder verplichten we het mondmasker bij evenementen, op markten en in de winkels, binnen in de openbare gebouwen, en ook voor en na huwelijken en erediensten.”

Mondmaskers in Lievegem moeten niet als je jonger bent dan 12 jaar, en ook niet in de auto, op de motor of op de fiets. Ook bij sportieve prestaties moet een mondmasker niet.