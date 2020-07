Lievegem verplicht dragen van mondmasker op markten, kermissen en in openbare gebouwen Joeri Seymortier

16 juli 2020

15u13 0 Lievegem Na Deinze en Eeklo verplicht nu ook Lievegem het dragen van een mondmasker op de openbare markten en kermissen. Ook in openbare gebouwen in Lievegem is het nu verplicht.

Vanaf nu is het dragen van een mondmasker in Lievegem verplicht voor de bezoekers van de openbare markten en de kermissen. Dat geldt voor iedereen vanaf 12 jaar en ouder. “Ook de bezoekers van de drie gemeentehuizen, het sociaal huis en administratief centrum worden verplicht om een mondmasker te dragen wanneer zij de gebouwen betreden”, zegt waarnemend burgemeester Kim Martens (CD&V). “Een gelaatsscherm kan het mondmasker vervangen indien een mondmasker dragen om medische redenen niet mogelijk is. Het VOVID-19virus is nog altijd aanwezig en het aantal besmettingen stijgt. Het dragen van een mondmasker speelt een belangrijke rol in het beheersen van het virus.”

Personeelsleden van de gemeentelijke diensten zijn ook verplicht een mondmasker te dragen wanneer zij zich verplaatsen of in contact komen met publiek. Morgen, vrijdag 17 juli, is er al vrijdagmarkt in Lovendegem. Dan is de regel daar nog uitzonderlijk niet verplicht, omdat nog niet iedereen op de hoogte kan zijn.