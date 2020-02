Lievegem trots op 114 sportkampioenen… en kiest geen winnaar Joeri Seymortier

21 februari 2020

10u29 0 Lievegem Lievegem heeft de sportkampioenen van 2019 gehuldigd, en dat waren er maar liefst 114.

“Deze avond was het bewijs dat Lievegem rijk is aan sportief talent, sportieve inzet en sportief enthousiasme”, zegt schepen Kim Martens (CD&V). “Van clubkampioenen, over de vrijwilliger die de club doet draaien tot Belgische en zelfs wereldkampioenen: alle 114 kampioenen werden in de bloemetjes gezet op deze avond. Dit jaar zonder verkiezingen, want allen verdienen het om gehuldigd te worden.”

Er passeerden heel wat toppers de revue. Jensen Blondeel is een obstacle runner met Vinderhoutse roots. Hij werd Europees en Wereldkampioen in team in de Obstacle Race. Michael Steyaert is een wielrenner uit Zomergem, en combineert de opleiding burgerlijk ingenieur met een topsportstatuut als wielrenner. Ook Vicky Verschaere uit Waarschoot combineert haar studies kinesitherapie met haar sport: judo op topniveau. Zij werd op 19-jarige leeftijd provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioen. Haar ultieme doel is naar de Olympische spelen in Parijs of Los Angeles gaan. Ruiter Andres Vereecke tenslotte werd samen met zijn paard Igor Belgisch indoorkampioen.