Lievegem stemt vooral op N-VA (en houdt Vlaams Belang op derde plaats) Joeri Seymortier

27 mei 2019

10u10 0 Lievegem De nieuwe fusiegemeente Lievegem heeft zondag zowel voor het Vlaams parlement als de Kamer vooral op N-VA gestemd.

De gemeente wordt bestuurd door CD&V en Open Vld, maar nationaal heeft de Lievegemnaar toch voor N-VA gekozen. De gele partij haalt in Lievegem een kleine 23 procent van de stemmen. CD&V staat op de tweede plaats met ongeveer 19 procent. Ook in het landelijke Lievegem rukt het Vlaams Belang op. Met meer dan 17 procent van de stemmen staat de partij op een derde plaats in Lievegem. Open Vld staat op vier.

Alexander De Croo (Open Vld) is de stemmenkampioen van Lievegem. Hij haalde daar 1.496 voorkeurstemmen. Joke Schauvliege (CD&V) staat op twee met 1.460 Lievegemse stemmen. Pieter De Crem (CD&V) krijgt brons met 1.280 stemmen. Schepen Kim Martens (CD&V) haalde in zijn thuisgemeente ook 1.005 bolletjes. Steven Lambert (CD&V) scoorde in Lievegem 898 stemmen. Maikel Parmentier (N-VA) haalde 672 stemmen in zijn thuisgemeente. N-VA heeft in Lievegem een pak lijststemmen gescoord.