Lievegem stelt donderdag resultaten bevolkingsbevraging voor Joeri Seymortier

02 november 2019

11u04 0 Lievegem Het gemeentebestuur van Lievegem gaat op donderdag 7 november de resultaten van de grote bevolkingsbevraging presenteren aan de bevolking.

De inwoners van de nieuwe fusiegemeente Lievegem hebben hun stem laten horen in een grote volksraadpleging. In totaal namen 1.088 inwoners deel aan de enquête die het gemeentebestuur in de zomervakantie organiseerde. De resultaten zijn ondertussen verwerkt. Mobiliteit, veiligheid en verkeer kwamen ruim aan bod. Investeren in veilige fietspaden en een betere verkeersveiligheid staat met stip bovenaan de verlanglijst van de Lievegemnaar.

Half oktober kon je alles over de resultaten van de bevolkingsbevraging al lezen op hln. Het schepencollege stelt nu het volledige rapport voor aan de bevolking. Dat gebeurt op donderdag 7 november om 20 uur in de raadzaal, Kasteeldreef 72 in Lovendegem.

Info: www.lievegem.be.



