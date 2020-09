Lievegem schenkt 1.000 fluohesjes aan schoolkinderen Joeri Seymortier

14u07 10 Lievegem De gemeente Lievegem heeft duizend fluohesjes geschonken aan de schoolkinderen van alle scholen in de gemeente.

De kinderen van de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar en het vierde leerjaar kregen deze week elk een fluohesje. “We kiezen die leerlingen omdat de kinderen het jasje dan telkens drie jaar kunnen dragen en nadien een groter model krijgen”, legt schepen Caroline Fredrick (CD&V) uit. “Een ideetje van het vroegere Lovendegem dat we nu in heel Lievegem kunnen uitrollen. Als gemeente willen we zo een voorbeeld stellen dat iedereen zich zo zichtbaar mogelijk moet verplaatsen in het verkeer.”

De gemeente gaat elk jaar duizend fluohesjes uitdelen aan de scholen en heeft daar jaarlijks 2.500 euro voor over.