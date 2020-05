Lievegem pompt half miljoen in herstelplan corona: ondernemers en kwetsbare inwoners eerst Joeri Seymortier

01 mei 2020

08u20 14 Lievegem De gemeente Lievegem heeft een herstelplan klaar voor de periode na corona, en investeert een half miljoen euro.

Het herstelplan is een opsomming van tientallen maatregelen die de komende weken en maanden uitgerold zullen worden. De gemeenteraad zette het licht unaniem op groen. De ondernemers en handelaars krijgen een hoofdrol in het herstelplan. “Voor het luik lokale economie hebben we 100.000 euro aan de kant gezet”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Een van de acties is dat elke handelaar die extra kosten moet maken om klanten te ontvangen, van de gemeente een Lievegembon van 100 euro krijgt. We gaan als gemeente ook een huis-aan-huisboekje maken om onze lokale handelaars te promoten. Er komt ook 40.000 euro specifiek om acties op te zetten voor de horeca van Lievegem. Handelszaken die een gevelrenovatie willen doen, kunnen een jaar langer rekenen op subsidies.”

Kwetsbare groep

Ook het departement Welzijn slokt in het plan 100.000 euro op, om de meest kwetsbare Lievegemnaren te helpen. “Dat geld wordt niet vastgepind, maar zal flexibel ingezet worden waar het Bijzonder Comité en het Team Welzijn het nodig vindt. We willen bijvoorbeeld werken met voedselbonnen voor mensen die het moeilijk hebben. Ook onder andere de boodschappendienst en telefoondienst voor onze oudste Lievegemnaren blijven doorlopen”, zegt Vermeire.

Mondmaskers

Er wordt ook 100.000 euro aan de kant gelegd voor het luik beschermingsmiddelen. Dat gaat van plexiglas voor de gemeentediensten tot het ter beschikking stellen van de mondmaskers voor de inwoners van Lievegem.