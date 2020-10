Lievegem neemt gas terug: gemeenteraad weer digitaal Joeri Seymortier

13 oktober 2020

14u39 1 Lievegem Lievegem neemt wat gas terug en gaat vanaf nu weer tijdelijk digitaal vergaderen met de gemeenteraad.

De eerstkomende gemeenteraad in Lievegem is morgen, woensdag 14 oktober. In het voorjaar werd al verschillende maanden online vergaderd, maar in september werd een echte gemeenteraad gehouden, met alle gemeenteraadsleden ver uit elkaar in een zaal. Maar door de nieuwe opstoot van het coronavirus, en de strengere maatregelen, beslist het gemeentebestuur om nu weer tijdelijk over te schakelen op een digitale gemeenteraad.

Uit de meest recente cijfers op Coronafacts blijkt dat Lievegem in de hele periode nu al 237 positieve coronabesmettingen telt. De voorbije week gaat het om zestien positieve gevallen, de voorbije maand om 55 besmettingen. Het reproductiegetal blijft laag op 0,7. Dat betekent dat iemand die in Lievegem besmet is, eigenlijk maar 0,7 andere personen ziek maakt.

