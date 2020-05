Lievegem legt zonnepanelen op gemeentegebouwen: burger kan mee investeren Joeri Seymortier

28 mei 2020

14u18 3 Lievegem Lievegem gaat volop voor zonnepanelen op de openbare gebouwen, en wil de burgers mee in het project betrekken.

De gemeente Lievegem gaat samen met Veneco een firma zoeken die zonnepanelen plaatst op de gemeentegebouwen, en zal dat doen via derdepartijfinanciering met burgerparticipatie. “Dit jaar willen we een firma aanduiden die inwoners laat mee participeren voor drie gemeentelijke gebouwen”, zeggen burgemeester Tony Vermeire (CD&V) en schepen van Klimaat Gerrit Van Brabandt (Open Vld). “We starten met drie gebouwen in Waarschoot: kinderopvang Domino, het gemeentehuis van Waarschoot, en ook op het dak van de nieuwe gymzaal, waar men nu begonnen is met de werken.”

Hoe de burger mee kan participeren, wordt later door de gemeente bekendgemaakt.