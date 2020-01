Lievegem lanceert thuiszorgpremie van 200 euro Joeri Seymortier

07 januari 2020

15u10 2 Lievegem Lievegem roept een nieuwe thuiszorgpremie in het leven, en die bedraagt 200 euro per jaar.

Het OCMW van Lievegem wil met een reglement voor de thuiszorgpremie een jaarlijkse toelage geven aan zorgbehoevende personen ouder dan 65 jaar, die hulp nodig hebben van mantelzorgers of professionele diensten om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. “We willen met de premie een groep bereiken die zorgen nodig heeft, maar die nog niet in aanmerking komt voor een maandelijkse premie die het zelfde doel beoogt. Er werd daarom in het reglement een cumulverbod voorzien met andere gelijkaardige Vlaamse of federale premies. We hebben voor het uitkeren van de thuiszorgpremie geen inkomensvoorwaarde voorzien, omdat we dit als een waardering voor de mantelzorger zien, los van financiële draagkracht.”