Lievegem krijgt voor het eerst Zomerschool: ook les van 6 tot 17 juli Joeri Seymortier

23 juni 2020

10u43 0 Lievegem Lievegem krijgt voor het eerst een Zomerschool. De gemeentelijke scholen op het Eeksken en in Vinderhoute gaan in juli even door.

Omdat kinderen de voorbije weken meer thuis dan op school waren, gaat Lievegem nu een Zomerschool organiseren voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar. Zij hebben een extra duwtje richting september het meest nodig. “We gaan de Zomerschool organiseren voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar uit onze vestigingen van de gemeenteschool in Vinderhoute en op het Eeksken”, zegt schepen van Onderwijs Caroline Fredrick (CD&V). “Niemand is verplicht om zijn kinderen naar de Zomerschool te sturen, maar ik ben trots dat onze gemeenteschool de mogelijkheid wel kan aanbieden. Drie leerkrachten en de directeur zijn bereid om een deel van hun vakantie op te offeren. Voor kinderen en hun ouders is de Zomerschool gratis.”

De gemeente Lievegem krijgt subsidies om de Zomerschool te organiseren. Dat zal gebeuren van 6 tot en met 17 juli. In de voormiddag wordt inhoudelijk gewerkt. In de namiddag is er tijd voor sport, muziek en crea.