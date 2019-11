Lievegem krijgt nieuw toekomstbos Joeri Seymortier

04 november 2019

09u57 0 Lievegem Lievegem krijgt er eind deze maand een pak groen bij. Er wordt een toekomstbos aangeplant in Lovendegem.

Lievegem gaat voor meer groen. De Vlaamse Waterweg, Natuurpunt, de gemeente Lievegem en Huis van het Kind slaan de handen in mekaar voor het aanplanten van een heus toekomstbos. “Het nieuwe bos wordt aangelegd langs het kanaal Gent-Oostende, op de gronden van de Vlaamse Waterweg”, zegt schepen van Natuurbeheer Gerrit Van Brabandt (Open Vld). “Dat zal gebeuren aan de Lostraat 9, vlakbij de Oostakkerwegel.”

Wie wil meeplanten, is welkom op zaterdag 23 november. Je kan helpen van 13.30 tot 16.30 uur. Parkeren ter plaatse is moeilijk, dus er wordt gevraagd om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Planters worden getrakteerd op een hapje en een drankje.

Vooraf inschrijven is verplicht via omgeving@lievegem.be of 09/396.23.00.