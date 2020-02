Lievegem krijgt eerste trajectcontrole op N9: 2,3 kilometer tussen Beke en Bredestraat Joeri Seymortier

11 februari 2020

07u55 9 Lievegem Lievegem krijgt de eerste trajectcontrole op haar grondgebied, en die komt op de N9.

De vraag voor de plaatsing van de trajectcontrole komt van het Agentschap Wegen en Verkeer, want zij beheren de N9. Wegen en Verkeer wil meer inzetten op trajectcontroles, en vroeg advies aan het gemeentebestuur voor een eerste trajectcontrole in Lievegem. Het schepencollege adviseerde positief, dus de camera’s komen er aan. Het gaat over het stuk N9 tussen het kruispunt van de N9 met Kort Eindeken en Bredestraat, en het kruispunt N9 met Legevoorde en Oude Staatsbaan Beke. Goed voor een traject van 2,3 kilometer

“De plaatsing van deze trajectcontrole past binnen een investeringsprogramma waarbij sinds 2017 jaarlijks twintig nieuwe locaties worden geselecteerd op basis van ongevallen- en snelheidsdata”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “De kosten voor deze installaties en ook het later onderhoud, worden gedragen door de Vlaamse overheid. Het exacte begin- en eindpunt van de trajectcontrole zal vastgelegd worden na het plaatsbezoek waarbij de lokale politiezone betrokken wordt. Wanneer de voorbereiding rond geraken, moet de plaatsing van de camera’s het komende jaar gebeuren”, zegt de burgemeester nog.