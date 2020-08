Lievegem geeft vanaf september fluohesjes aan schoolkinderen Joeri Seymortier

16u18 0 Lievegem De gemeente Lievegem gaat vanaf september fluohesjes ter beschikking stellen voor de kinderen van de verschillende scholen.

Lievegem zal jaarlijks alle kinderen van de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar en het vierde leerjaar een fluohesje geven. In september wordt al met de actie gestart. Op het fluohesje zal het logo van de gemeente Lievegem staan. Lievegem pikt met deze actie een gewoonte van Lovendegem op. “Wij zijn daar in 2004 al mee gestart”, zegt Vincent Laroy (Open Vld). “Voor Lievegemse kinderen die niet in Lievegem naar school gaan, wordt nog onderzocht of dit ook kan voorzien worden. Zichtbaarheid in het verkeer is belangrijk. Maar nog belangrijker is te voorzien in goede fietspaden en degelijke en veilige fietsoversteken. Ook daar moeten we verder aan werken.”