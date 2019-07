Lievegem geeft jarige verenigingen geld om te feesten Joeri Seymortier

15u28 4 Lievegem De nieuwe fusiegemeente Lievegem deelt geld uit aan verenigingen die en bijzondere verjaardag vieren.

Het nieuwe reglement geldt voor alle verenigingen van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem die officieel erkend zijn door de gemeente. “Verenigingen die 25, 50, 75 of pakweg 100 jaar bestaan worden voortaan ontvangen door het gemeentebestuur”, zegt schepen Jeroen Van Acker (CD&V). “We gaan die jarige verenigingen ook een toelage geven. Het is wel de bedoeling dat ze met dat geld iets leuks doen, of een feest organiseren voor hun verjaardag. Een vereniging die 25 jaar bestaat krijgt 200 euro, wie 50 jaar bestaat krijgt 300 euro, en wie 75 jaar bestaat krijgt 400 euro. Ook voor 100 jaar, 125 jaar of meer, houden we de feesttoelage op 400 euro.”