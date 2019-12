Lievegem geeft bijkomende huisvuilzakken aan mensen met medische problemen Joeri Seymortier

29 december 2019

10u09 0 Lievegem Lievegem wil mensen met medische problemen steunen, en zorgt in bepaalde gevallen voor extra gratis huisvuilzakken.

Het OCMW van Lievegem geeft gratis huisvuilzakken aan personen die thuis medische verzorging krijgen, en daardoor nood hebben aan bijkomende huisvuilzakken. “Het gaat om patiënten die recht hebben op het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden, die thuisdialyse krijgen, met een stoma, of met sondevoeding”, zegt schepen Hilde De Graeve (CD&V). “Omdat mensen niet kiezen voor deze aandoeningen, houden we hier ook geen rekening met het inkomen. Bij elke categorie is er elk jaar recht op dertig huisvuilzakken van 60 liter. De gratis huisvuilzakken worden afgehaald op de zitdagen van het OCMW, in het Sociaal Huis.”

Info: www.lievegem.be.