Lievegem geeft 400 euro opstartpremie en 200 euro cadeaubonnen aan meer dan 100 horecazaken: “Broodnodig duwtje in de rug” Joeri Seymortier

02 juli 2020

10u21 0 Lievegem Lievegem geeft de horecazaken die na de coronacrisis weer opstarten, een duwtje in de rug met een premie van 400 euro. Elke zaak krijgt ook 200 euro cadeaubonnen voor hun klanten.

De horeca heeft ook in Lievegem dertien weken moeten sluiten, en is nu weer open. Maar de uitbaters hebben extra kosten moeten maken, en kunnen niet allemaal op volle capaciteit werken. “Daarom geven wij vanuit de gemeente een duwtje in de rug”, zegt schepen Guy De Neve (Open Vld). “Elke horecazaak die moest sluiten door de coronacrisis, en de deuren weer opent, kan een opstartpremie van 400 euro krijgen. Schrik niet: we hebben in totaal 110 horecazaken in Lievegem. De uitbaters moeten de premie wel zelf aanvragen bij de gemeente. We denken dat het grootste deel dat ook zal doen, en leggen daarvoor 40.000 euro aan de kant.”

Cadeaubonnen

En er zijn nog meer cadeaus voor de horecazaken. “Elke horecazaak krijgt van ons ook vier Lievegembonnen van elk 50 euro”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Dat is een cadeau van 200 euro per horecazaak. Bedoeling is om die vier bonnen te verloten onder de klanten. Een mooi middel om de klanten weer naar de Lievegemse horeca te lokken. Die maatregel is ook nog eens goed voor 20.000 euro.”