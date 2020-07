Lievegem gaf vorig jaar 3,3 miljoen euro minder uit dan verwacht: “Goede reserve om coronacrisis op te vangen” Joeri Seymortier

17u07 0 Lievegem Lievegem heeft vorig jaar 3,3 miljoen euro minder uitgegeven dan voor 2019 gepland was. Een buffer die nu nodig zal zijn voor de coronacrisis.

Lievegem heeft de jaarrekening 2019 neergelegd. “Met een mooi resultaat, want er is 3,3 miljoen euro meer over dan begroot”, zegt schepen Kim Martens (CD&V). “Een mooie reserve die we dit jaar al deels nodig zullen hebben om alle maatregelen voor de bestrijding van het coronacrisis te bekostigen. Hoe het komt dat er zoveel overschot is? Grotendeels omdat projecten die we in 2019 gepland hadden nog niet gestart zijn, of doorgeschoven zijn. Dat is ook geen schande, want het meerjarenplan is echt ambitieus.”

De goede cijfers zijn volgens burgemeester Tony Vermeire (CD&V) ook een gevolg van de fusie tussen Zomergem, Waarschoot en Lovendegem. “Het is duidelijk dat we de positieve financiële gevolgen van de fusie meer voelen dan we verwacht hadden. Door de drie gemeenten als één gemeente te laten functioneren, zijn de werkingskosten een pak kleiner geworden”, zegt de burgemeester.