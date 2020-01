Lievegem gaat voor meer inspraak van burger: “Elke inwoner een stem geven” Joeri Seymortier

26 januari 2020

Lievegem Lievegem gaat deze legislatuur volop voor inspraak van de burger. De gemeente werkt daaromtrent aan twee projecten.

De burger van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem zal deze legislatuur meer dan ooit om zijn advies gevraagd worden. “We willen elke inwoner echt een stem geven in het beleid”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Vorig jaar hebben we al een grote bevraging georganiseerd, en dat heeft nuttige informatie opgeleverd voor de opmaak van ons meerjarenplan. We willen voortaan elk jaar minstens één bevraging doen rond een bepaald thema. Dat we het menen bewijst het feit dat we daar elk jaar sowieso 5.000 euro voor langs de kant leggen.”

Daarnaast wil Lievegem ook een project op poten zetten voor het lanceren van dorpsraden en wijkraden. Daarvoor wordt 100.000 euro voorzien. “Maar dat gaan we enkel doen wanneer we met het project de mogelijke subsidie van 65.000 euro kunnen binnenhalen”, zegt burgemeester Vermeire nog.