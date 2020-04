Lievegem gaat geen gratis mondmaskers uitdelen: wel samenwerking met lokale apothekers Joeri Seymortier

24 april 2020

14u22 0 Lievegem De gemeente Lievegem werkt samen met de apothekers om ervoor te zorgen dat alle inwoners de komende weken en maanden aan mondmaskers geraken.

Gratis mondmaskers uitdelen, zoals in enkele andere Meetjeslandse gemeenten gebeurt, gaat Lievegem niet doen. “Deze crisis zal nog lang duren. Elke inwoners één of twee mondmaskers geven, heeft dus weinig zin”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Wij gaan aan tafel zitten met de apothekers, omdat zij de kennis in huis hebben. Wie een mondmasker wil, kan dat daar bestellen en afhalen. De apothekers in Lievegem gaan die aan aanvaardbare prijzen verkopen. Maar maak vooral ook zelf mondmaskers voor langer gebruik. Doe dat wel op de correcte manier. Als gemeente springen we wel in de zorgsector bij. Daarvoor werden 16.000 mondmaskers aangekocht en geleverd. Indien een inwoner mondmaskers tekort heeft, zullen we die ook proberen te helpen. We hebben daarvoor ook nog een bestelling geplaatst.”