Lievegem flirt met alarmdrempel: 20 nieuwe besmettingen in een week, waarvan meer dan helft in Waarschoot Joeri Seymortier

04 oktober 2020

10u52 0 Lievegem Lievegem heeft de voorbije week opnieuw twintig coronabesmettingen, en flirt met de alarmdrempel om een rode gemeente te worden. Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) roept op tot voorzichtigheid.

Een week eerder waren er veertien besmettingen in Lievegem, nu zijn dat er al twintig op weekbasis. “Dat is veel”, geeft burgemeester Tony Vermeire toe. “Het zit echt zeer verspreid: vier mensen uit de zorgsector, enkele besmettingen binnen een familie, enkele uit het buitenland, een op school, en enkele binnen een sportclub. Tijdens de contacten met onze diensten blijkt wel dat iedereen meteen in quarantaine gaat. Dat is ook het enige juiste om te doen. We flirten als gemeente met de alarmdrempel. We zitten nu in code oranje, maar heel dicht bij code rood. Laat ons rood vermijden! En iedereen weet ondertussen wat te doen: houd afstand, beperk je contacten en zet in op hygiëne. Draag een mondmasker als je de afstand niet kan waarborgen.”

Van kind tot zestigers

De nieuwe coronabesmettingen zitten verspreid over de fusiegemeente, maar vooral Waarschoot is getroffen. Daar zijn elf besmettingen vastgesteld. Verder vier in Lovendegem, twee in Beke, en telkens één in Vinderhoute, Zomergem en Ronsele. Het gaat om vijf zestigers en vijf vijftigers, twee veertigers, drie dertigers, een twintiger en drie besmettingen van jongeren onder de 18 jaar. Van één iemand is geen leeftijd gekend.