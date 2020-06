Lievegem claimt Het Leen, maar Eeklo laat zich niet doen: “Als Lievegem meer bosuitbreiding realiseert dan Eeklo, kunnen we praten” Joeri Seymortier

26 juni 2020

12u01 0 Lievegem Als het van Lievegem afhangt draagt het provinciaal domein Het Leen binnenkort de naam Lievegem in plaats van Eeklo. Maar daar zien ze dat nog niet zo snel gebeuren.

Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem grijpt alle kansen die hij krijgt. Bij een ontmoeting met gedeputeerde Riet Gillis van de provincie, lanceerde hij een smeekbede. “Het Leen ligt grotendeels op Lievegem, dus het zou een mooie zaak zijn als dat ook officieel bekroond wordt”, zegt burgemeester Tony Vermeire. “Zowat al het groen ligt op grondgebied Lievegem. Eigenlijk ligt enkel de hoofdingang en de parking in Eeklo. Zouden we dan niet beter over Het Leen in Lievegem beginnen spreken?”, waagde de burgemeester zijn kans.

“Of een fusie?”

Schepen Bob D’Haeseleer (Groen) van Eeklo is niet meteen van plan de trofee door te geven. “Misschien kan Lievegem zich fusioneren bij Eeklo, en dan is het probleem ook opgelost”, knipoogt de Eeklose schepen. “Politiek zijn tegenwoordig meer woorden dan daden. Dat Het Leen vooral in Lievegem ligt, is geen verdienste van de burgemeester van de fusiegemeente. Maar ik heb een uitdaging voor Tony Vermeire: als hij deze legislatuur meer bosuitbreiding realiseert dan Eeklo, mag hij dat kind gerust claimen. De naam is maar de naam. Mij gaat het er vooral om dat er bos bij komt in het Meetjesland”, zegt Bob D’Haeseleer nog.