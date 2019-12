Lievegem brengt nieuwe identiteitskaart volgend jaar aan huis… als je daar 12 euro wil voor betalen Joeri Seymortier

15u16 1 Lievegem Lievegem wil de ‘dienstverlening aan huis’ fors uitbreiden en wil vanaf volgend jaar ook nieuwe identiteitskaarten aan huis leveren.

De loketten van het gemeentehuis blijven natuurlijk open voor wie dat wil, maar steeds meer dienstverlening zal ook thuis via de computer kunnen. Het afleveren van identiteitsdocumenten wordt een nieuwigheid. “Wanneer je een nieuwe identiteitskaart nodig hebt, moet je die vandaag nog komen afhalen op het gemeentehuis”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Vanaf 2020 gaan we starten met een dienstverlening aan huis. Wie daar 12 euro wil voor betalen, zal het identiteitsdocument door een firma thuis geleverd krijgen. Wie dat niet wil betalen, kan natuurlijk nog altijd zelf naar het gemeentehuis komen. Het is gewoon een extra dienst die we onze inwoners willen aanbieden.”

Lievegem heeft nog meer plannen. Vanaf 2021 zal gestart worden met huisbezoeken aan zorgbehoevende burgers. Mensen die minder mobiel zijn, zullen ook een boekendienst aan huis krijgen. Er komt ook een digitaal reservatiesysteem voor de gemeentelijke zalen.