Lievegem bouwt nieuwe zaal voor verenigingen Zomergem, wellicht in buurt Den Boer Joeri Seymortier

03 februari 2020

08u18 0 Lievegem Lievegem heeft de knoop doorgehakt en zal in Zomergem een nieuwe zaal bouwen voor het verenigingsleven.

De verenigingen van Zomergem kunnen momenteel terecht in gemeenschapscentrum ’t Schaapstuk in de Luitenant Dobbelaerestraat. Maar dat is eigendom van de parochie, en dat bestuur heeft andere plannen met het gebouw. De gelijkvloerse verdieping werd verkocht aan de school aan de overkant van de straat, die er extra klaslokalen zal maken. De benedenverdieping blijft de stek voor de verenigingen, vooral die aan de parochie gelinkt zijn.

In Waarschoot is er de Passage en Lovendegem krijgt een nieuw administratief cultureel centrum. Ook Zomergem krijgt nu dus een nieuwe zaal. Waar de nieuwe zaal voor de verenigingen moet komen, staat nog niet vast. In de wandelgangen is te horen dat dit wellicht in de buurt van het sportcomplex Den Boer zal zijn, maar dat wil of kan niemand momenteel bevestigen. “We voorzien drie miljoen euro voor de bouw van nieuwe lokalen voor de vrije tijd in Zomergem”, zegt schepen Jeroen Van Acker (CD&V). “We gaan een gebouw neerpoten dat voldoet aan de noden van de verenigingen. We gaan die dan ook nauw betrekken bij de opmaak van de plannen. Een timing voor de komst van het nieuwe gebouw is er nog niet, maar we gaan dat zeker deze legislatuur realiseren.”

Gesprekken

De huur van ’t Schaapstuk loopt nog tot de zomer. De gemeente gaat samen met de parochie en de school bekijken wat de tijdelijke oplossingen voor de verenigingen kunnen zijn. “De nieuwe zaal zal er inderdaad niet direct staan. Er blijven lokalen op de benedenverdieping van ’t Schaapstuk. We gaan spreken met de parochie en met de school, zodat de verenigingen zeker niet op straat komen te staan”, zegt schepen Van Acker nog.