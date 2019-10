Lievegem blij met extra Vlaams geld: “Broodnodig als landelijke gemeente” Joeri Seymortier

05 oktober 2019

16u04 0 Lievegem Lievegem krijgt de komende vijf jaar ongeveer drie miljoen euro uit het Open Ruimtefonds van Vlaanderen.

Burgemeester Tony Vermeire (CD&V) reageert enthousiast op de financiële meevaller. “Als landelijke gemeente hebben we heel wat kosten, om bijvoorbeeld ons wegennetwerk goed te onderhouden”, zegt burgemeester Vermeire. “Steden krijgen per inwoner meer geld uit het gemeentefonds dan wij als plattelandsgemeente. De komende jaren mogen we gelukkig meer middelen verwachten voor landelijke gemeenten vanuit Vlaanderen. Dit komt ongeveer op drie miljoen euro meer voor de komende legislatuur. Voor de grote vakantie ondertekenden we nog een motie om de plattelandsgemeenten beter te ondersteunen. Ik ben blij dat dit voorstel het Vlaams regeerakkoord gehaald heeft. Ik heb daarvoor samen met heel wat CD&V-collega’s gevochten. Blij dat de verplaatsingen naar Brussel op dat vlak iets hebben opgeleverd”, zegt burgemeester Vermeire nog.