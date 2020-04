Lievegem belt 80-plussers op met één vraag: “Hoe gaat het?” Joeri Seymortier

02 april 2020

11u01 0 Lievegem Het gemeentebestuur van Lievegem start in deze coronatijd met een seniorenlijn, waarbij alle tachtigplussers een telefoontje mogen verwachten.

“We starten vanuit de gemeente een seniorenlijn op waarbij onze medewerkers 80-plussers opbellen met één simpele vraag: ‘Hoe gaat het?’”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Wij willen als gemeente tijdens deze coronacrisis goed zorg dragen voor alle inwoners, met bijzondere aandacht voor senioren. We merken in deze crisis dat senioren hard getroffen worden, en vooral de tachtigplussers dreigen in een sociaal isolement terecht te komen. In samenwerking met Team Welzijn en Team Onthaal lanceren we daarom deze telefoonactie. Onze medewerkers gaan onze inwoners opbellen om hen te vragen hoe het met hen gaat. We vragen hen meteen ook of ze op een of andere manier hulp nodig hebben, en helpen verder waar mogelijk.”