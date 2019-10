Lezers Lievegem kunnen vanaf nu in alle bibs terecht Joeri Seymortier

22 oktober 2019

10u57 0 Lievegem De inwoners van Lievegem die lid zijn van de bibliotheek, kunnen vanaf nu in alle bibliotheken in de nieuwe fusiegemeente terecht.

Tot nu moesten lezers uit Zomergem hun boeken in de bib van Zomergem halen. Vanaf nu kunnen ze ook in Lovendegem en Waarschoot terecht. “De bibliotheek van Lievegem is net als de meeste andere Oost-Vlaamse bibliotheken overgeschakeld naar een nieuw bibliotheeksysteem”, zegt schepen Jeroen Van Acker (CD&V). “Goed om weten voor de gebruikers: als lid van de bibliotheek van Lievegem kan men vanaf nu op alle locaties materialen ontlenen en terugbrengen. En dit zal vanaf begin december ook overal kunnen gebeuren met behulp van moderne zelfuitleenbalies. In Lovendegem staan er momenteel al twee, en binnenkort komen er dus zelfde toestellen in Waarschoot en Zomergem.”

Ook de online catalogus werd vernieuwd. Die is te vinden op http://lievegem.bibliotheek.be. Naast betere zoekmogelijkheden is er ook een vlotte integratie met de toepassing ‘Mijn Bibliotheek’ voorzien. “Met al deze vernieuwingen zet de bibliotheek zowel achter de schermen als wat dienstverlening betreft een flinke stap vooruit”, zegt schepen Van Acker nog.