Lekkerste kopje thee van het Meetjesland? Dat drink je in De Theeproeverij in Lievegem Zilveren medaille op Tea Masters Cup Belgium Joeri Seymortier

08 oktober 2019

11u59 0 Lievegem Eva Michem (42) van De Theeproeverij in Lovendegem bij Lievegem heeft de zilveren medaille gewonnen op de Tea Masters Cup Belgium. Noem het gerust het Belgisch kampioenschap thee zetten. “In één kopje thee kan je zoveel geuren en smaken ontdekken, dat ik daar oprecht blij van word”, zegt Eva.

Eva Michem is afkomstig uit India, maar werd op haar derde geadopteerd door haar pleegouders in de buurt van Dendermonde. Na haar studies in Gent leerde ze haar man kennen, en zo kwam ze in Lievegem terecht. Daar bouwt ze nu De Theeproeverij en haar bedrijfje EEva verder uit. “In mijn geboorteland zit thee echt ingeburgerd, en ik ben blij dat ik deze traditie kon meenemen naar mijn nieuwe thuis in Vlaanderen”, vertelt Eva haar verhaal. “Zwarte thee is in India zeer in trek. Ik hou echt van het zuivere product dat thee is. Je zal mij zelden of nooit theebuiltjes zien drinken. Ik kies altijd voor de ‘echte’ thee. Hier in De Theeproeverij gaan we zelfs voluit voor biologisch geteelde thee. Dan weet je echt wat je drinkt. In één kopje thee kan je zoveel geuren en smaken ontdekken, dat ik daar oprecht blij van word.”

Thee en gerechtjes

Op de Tea Masters Cup Belgium ging het vooral over ‘tea pairing’, wat wil zeggen dat de theesommeliers de juiste thee aan het juiste gerecht moesten koppelen. “Als eigen gerecht had ik een pecorino kaas met zwarte peper gekozen”, vertelt Eva. “Daar heb ik een Japanse thee Hojicha bij geschonken. We moesten ook een twee zetten bij een opgelegd gerecht van een chef. Die maakte een vegetarische schotel met peterseliewortel en oesterzwam. Bij die smaak koos ik voor een thee uit Taïwan: de Bai Zhong. Blijkbaar vielen de combinaties goed in de smaak bij de jury. Ik ben trots op de zilveren medaille.”

50 theesoorten

Eva en haar echtgenoot werken ondertussen verder aan hun theebedrijf en de Theeproeverij. Die kan je vinden in de Resedastraat 19 in Lovendegem. “Elke dinsdag en donderdag kunnen mensen hier vrij terecht, van 17 tot 20 uur”, zegt Eva. “Je vindt hier meer dan 50 theesoorten. We geven hier ook proeverijen voor groepen van tien tot twaalf mensen. Dan laten we de mensen in tien minuten tijd van vijftig verschillende soorten thee slurpen. Zo leer je heel wat smaken kennen en kan je ook vergelijken. Vergelijk het gerust met een wijnproeverij. Bij thee kiezen mensen al te vaak voor smaken die ze kennen. Op zo’n proeverij leer je ook eens andere dingen kennen, die je dan graag verder drinkt. Verder geven we hier ook workshops en lezingen over thee, en bouwen we verder aan onze leveringen van verse thee voor de horeca in een groot deel van Vlaanderen. Thee is echt ons leven, en dat willen we graag met zoveel mogelijk mensen delen”, klinkt het nog.

Info: www.detheeproeverij.be.