Leest Waarschoot schrapt kermis en vijfjaarlijkse stoet Joeri Seymortier

27 juni 2020

14u08 0 Lievegem Het bestuur van de Leestjeskermis in Waarschoot bij Lievegem schrapt de Leestjeskermis van dit jaar. Nochtans moest in september de vijfjaarlijkse stoet uitgaan.

“Jammer genoeg geen Leestjeskermis dit jaar”, zegt het bestuur van de Dekenij Leest en Kerkstraat uit Waarschoot. “2020 zou voor Leestjeskermis nochtans een waar feestjaar worden, met naast de klassieke kermisdag ook nog de vijfjaarlijkse stoet. Wij zijn heel trots op onze stoet en willen deze enkel in de best mogelijk omstandigheden organiseren. En dat is nu niet mogelijk. Na lang overleg werd nu beslist om naast de stoet ook alle andere festiviteiten af te gelasten. De vraag hoe de coronamaatregelen zullen evolueren, en de impact die dit zal hebben op onze kermis, staat centraal in onze beslissing. Een ding staat vast: in 2021 staan we er opnieuw en we kijken er dubbel en dik naar uit.”