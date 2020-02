Leefbaar Lievegem strijdt tegen komst drie windturbines, op grens Oostwinkel, Ronsele en Het Leen Joeri Seymortier

10 februari 2020

22u18 6 Lievegem Enkele inwoners van Lievegem verenigingen zich in Leefbaar Lievegem, om te strijden tegen de mogelijke komst van drie grote windturbines op de grens van Oostwinkel en Ronsele. Elke turbine zou 200 meter hoog zijn, en dat is dus vier keer zo hoog als de kerktoren van Zomergem.

Aspiravi heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van drie windturbines langsheen het Schipdonkkanaal, vlakbij Het Leen en de woonkernen van Oostwinkel en Ronsele. Er liggen meer dan 640 huizen in de impactzone. Buurtbewoners Marc en Jeanette kochten in 1978 een oude boerderij in de Langestraat, net omwille van de rust en de natuur van het nabijgelegen provinciaal domein Het Leen. Ze knapten de woning op tot een comfortabele woning met een mooie tuin. “’s Avonds zie je in de achtergelegen velden de herten grazen en we krijgen regelmatig bezoek van verschillende soorten uilen, de bonte specht, de Vlaamse gaai, de torenvalk en de buizerd”, zegt Marc. “Wij waren geschokt toen we via de krant vernamen dat hier in onze achtertuin drie turbines zouden opgetrokken worden. We hebben veel vragen over de impact op gezondheid, natuur en veiligheid. Wij hebben de natuur en ook groene energie altijd hoog in het vaandel gedragen, en zijn verbijsterd over de onbezonnen manier waarop een projectontwikkelaar voor zijn profijt ons dierbaar Zomergem zou kunnen toetakelen.”

Volgens de actievoerders zouden de windmolens een negatieve impact hebben, onder andere geluidshinder en slagschaduw. Dat is het geval voor de woonkernen van Oostwinkel en Ronsele, en woonstraten zoals de Kruipuit, de Langestraat, Ronselestraat, Leischoot, Hoekstraat, Stoktevijver en de Weststraat. “Leefbaar Lievegem is niet tegen windturbines of andere soorten hernieuwbare energie. Integendeel. Wij vragen dat de overheid actief investeert op locaties die zich daartoe lenen, zonder negatieve impact op natuur, landschap en leefkwaliteit”, klinkt het nog.

Wie het dossier op de voet wil volgen, kan zich registreren op www.leefbaarlievegem.be.