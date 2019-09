Landbouwbedrijf staat terecht voor jarenlange overlast en verontreiniging Wouter Spillebeen

06 september 2019

17u28 0 Lievegem De eigenaars van een landbouwbedrijf in Zomergem riskeren boetes nadat hun biogascentrale jaren lang overlast veroorzaakte. Intussen heeft het bedrijf alle nodige maatregelen genomen om in orde te zijn met de regels.

Het bedrijf werd in eerste aanleg veroordeeld, maar daar ging het tegen in beroep. “We hebben voorstudies uitgevoerd, deskundigen geraadpleegd en alles uitgevoerd zoals zij ons aanraadden”, verdedigen ze zich in beroep. “Dan blijkt er toch een probleem te zijn en dat is onmiddellijk opgelost. Ik zie dus het probleem niet.”

Maar de procureur schetste een ander beeld en somde resultaten van inspecties en klachten van buurtbewoners op. Tussen 2011 en 2016 stelde de milieuinspectie verschillende keren ernstige geur- en geluidshinder vast en bleek zowel een gracht achter het bedrijf als de Lieve zwaar verontreinigd te zijn. De politie moest in vier jaar tijd vijftien keer langskomen op vraag van buurtbewoners. Telkens werd een pv opgesteld. “De beklaagden zeggen dat ze geviseerd werden door de milieuinspectie, maar er was duidelijk een exploitatieprobleem. Ze hebben zo veel kansen gekregen om zich in regel te stellen. Intussen is dat gebeurd, maar er kan nog steeds een geldboete uitgesproken worden, eventueel deels met uitstel”, aldus de procureur. Op 4 oktober doet het hof uitspraak.