Laatste fietstocht naar het werk na 42 jaar trouwe dienst Joeri Seymortier

06 mei 2020

09u03 0 Lievegem Annie Segers uit Lievegem gaat met pensioen, na meer dan 42 jaar trouwe dienst bij Accountant-kantoor Verhoeye-De Deyne in Lovendegem.

Annie Segers woont samen met haar man Arsène Vijncke in de Wijnzilver in Lovendegem bij Lievegem. De vrouw werkte haar hele loopbaan maar voor één werkgever. Annie had gedacht aan een stille uittocht door de corona-omstandigheden, maar haar kinderen en kleinkinderen maakten van haar laatste fietstocht naar het werk een onvergetelijke gebeurtenis. De straten werden met ballonnen en leuke borden kleurrijk versierd. “Nu is het tijd om aan een nieuwe levensfase te beginnen, samen met mijn man Arsène”, straalt Annie nog.