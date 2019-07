Kunstenaar Thierry Lauwers (66) overleden: van paracommando naar werk in 22 landen Werk ‘De Bemande Camera’ aan bib Zomergem van zijn hand Joeri Seymortier

02 juli 2019

15u05 2 Lievegem De kunstwereld neemt afscheid van Thierry Lauwers (66). De geboren Bruggeling heeft twintig jaar in Lochristi en Zaffelare gewoond, maar koos de laatste jaren van zijn leven voor Zomergem. Lauwers heeft kunstwerken staan in 22 landen. In Zomergem is de ‘Bemande Camera’ aan de bibliotheek zijn werk. Thierry Lauwers bezweek aan de gevolgen van een hersentumor.

Thierry Lauwers stak zijn ziekte de laatste maanden niet weg, en communiceerde op zijn Facebookpagina openlijk over de tumoren in zijn hoofd. Op 15 juni liet hij de hele wereld nog weten dat hij hoopte nog een tijdje mee te gaan, maar dat er vier tumoren ontdekt waren in zijn hoofd. Hij zei toen nog niet te weten welke behandeling er zou volgen. “Shit happens. Terminal it is. Fuck”, schreef hij toen nog in zijn eigenste stijl bij zijn ziekenhuisfoto op Facebook.

Lauwers overleed op dinsdag 2 juli ’s ochtends in het AZ Sint-Lucas, waar hij sinds eind mei was opgenomen. Een stoere kerel, want hij had eerst een carrière als paracommando. In 1989 koos hij resoluut voor de kunst en werd hij een ‘worldwide visual artist’, zoals hij het zelf omschreef. Hij reisde letterlijk de hele wereld rond, en heeft kunstwerken staan in zeker 22 landen. Na twintig jaar in Lochristi en Zaffelare, koos hij in 2013 voor de rust van Zomergem, om zich daar terug te trekken in zijn nieuw atelier in Hoetsel.

Bemande Camera

Twee jaar geleden schonk hij nog het kunstwerk ‘Bemande Camera’ aan het gemeentebestuur van Lievegem. Dat werk kan je vandaag nog altijd zien in de tuin van de bibliotheek van Zomergem. Het werk werd al in 1999 gemaakt en had eerder al in Wachtebeke, Lochristi en aan de Bijloke in Gent gestaan. “Nu krijgt het een definitieve plaats in de tuin van de bibliotheek”, zei Thierry Lauwers daarover tijdens de onthulling. “Het is een werk in staal, van vier meter hoog. Het toont een man die op een paal zit, met twee camera’s op zijn hoofd. Het symboliseert dat we vandaag eigenlijk overal gefilmd worden. Geen slechte zaak, want het is voor onze eigen veiligheid. De Bemande Camera waakt nu over de bibliotheek en het zwembad ernaast”, zei Lauwers toen.

Lochristi

Toch koesterde Lauwers nog altijd de mooiste herinneringen aan zijn periode in Lochristi. “Mijn beste jaren heb ik daar gesleten”, zei hij daarover ooit in een interview. “Toen het dorp pas heraangelegd was, hebben Leon Matthijs en ik monumentale beelden op de braakliggende middenbermen geplaatst. Ook Lo-Art zag daar het levenslicht.”

Op sociale media stromen rouwbetuigingen toe van uit de hele wereld. In zowat alle talen zie je berichten. Ook zijn familie rouwt mee. “Slaapzacht lieve nonkel”, post Ajcha Arnoys. “Waak daar boven ons. Dans door de sterren, bouw nog werken, vergeet de strijd. Je hebt goed gevochten. Je lach, je werk, je woorden, zullen we nooit vergeten. Rust in vrede.”