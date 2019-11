KSA Zomergem vernieuwt dassenkrans voor verongelukte leidster Ruth Mouton Cedric Matthys

06 november 2019

11u05 0 Lievegem Meer dan zeven jaar na het dramatische ongeval op de Ronselestraat in Zomergem, blijft leidster Ruth Mouton in de gedachten van KSA Zomergem. De leidingsploeg besliste onlangs om de dassenkrans op de plaats van het ongeval te vernieuwen. “Nu zijn de dassen opnieuw van ver zichtbaar.”

De avond van 24 oktober 2012 staat nog steeds in het geheugen van veel Zomergemnaars gegrift. Een vrachtwagen, geladen met maïs, reed in de Ronselestraat richting Oostwinkel. De bestuurder wilde links afslaan, maar op dat moment kwam vanuit de tegenovergestelde richting een Peugeot 207 aangereden. Ruth en Gert waren op weg naar Zomergem, waar de jongeman voetbaltraining had, en botsen frontaal op de truck. Ruth, op dat moment 22 jaar, overleed ter plaatse. Gert werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij overleefde het ongeval, maar raakte zwaar gehandicapt. Hij belandde in rolstoel. Zijn ouders pasten hun woning aan en Gert leerde opnieuw communiceren. Toch overleed ook hij in 2016. Bijna vier jaar na het ongeval werd een longontsteking hem fataal.

Foto in leidingslokaal

Ruth Mouton was erg gekend in de streek. Ze was lid van de plaatselijke zwemclub en was jarenlang leidster bij de jeugdbeweging. Haar dood sloeg dan ook in als een bom. “Ik was nog jong toen het ongeluk gebeurde”, zegt Bert Van de Velde (22), groepsleider van KSA Zomergem. “Toen ze overleed, zat ik in het vijfde leerjaar. Ik heb nog leiding van haar gekregen en weet nog hoe opgewekt ze altijd was. Dat zie je ook op de foto die nog steeds in ons leidingslokaal hangt.”

“Ook hing de leidingsploeg destijds dassen van onze jeugdbeweging op aan een boom. Die boom staat vlak naast de plaats van het ongeval. Een van onze leidsters reed hier even geleden voorbij en merkte op dat de dassen wat groen begonnen uit te slaan. Ze vertelde dit op een groepsraad. Al snel waren we het er over eens dat ze dringend aan vervanging toe waren. We bestelden nieuwe dassen en nu zijn ze opnieuw van ver zichtbaar. Ruth mag nooit vergeten worden.”